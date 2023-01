Calcio: Bayern. Sadio Mané torna a correre, obiettivo recupero per Psg

L'attaccante senegalese ha ripreso gli allenamenti dopo l'infortunio al perone MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Buone notizie per il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. Il tecnico bavarese, infatti, registra il ritorno alla corsa di Sadio Maé, attaccante senegalese, costretto a saltare i Mondiali per un infortunio al persone destro rimediato nell'ultima gara prima della sosta per la kermesse iridata. La speranza del club è di averlo a disposizione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, in programma il 14 febbraio. "È bello vederti correre di nuovo!", il tweet del Bayern Monaco che celebra il ritorno alla corsa dell'ex Liverpool. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Gen-23 15:33