Calcio: Juve ricorda Agnelli “Una leggenda, ci manca ogni giorno”

"Sono passati 20 anni e sembra ieri", scrive il club bianconero sul suo sito ROMA (ITALPRESS) – "Sono passati 20 anni e sembra ieri. Il 24 gennaio 2003 ci lasciava Gianni Agnelli, e la sua storia immediatamente diventava leggenda. La leggenda di uno dei più grandi imprenditori che l'Italia abbia mai conosciuto, l'epopea di una delle personalità più poliedriche, affascinanti e rappresentative di un'intera nazione. Per noi, però, l'Avvocato era – e sarà per sempre – qualche cosa di più, nei fatti e nei modi". Così la Juventus, sul suo sito, ricorda Gianni Agnelli nel giorno del ventennale della sua scomparsa. "Gianni Agnelli è stato un grande Presidente, una guida, un faro, un esempio di stile, un'idea di amore sempre rinnovato per la sua Juve – si legge – Agnelli amava le sorprese: al telefono, con giocatori e allenatori, al campo, quando si presentava quasi sempre senza preavviso. E anche le sue frasi, i suoi commenti, sempre intelligenti, arguti e freschi erano sempre qualcosa di nuovo, su cui sorridere, e molto spesso riflettere. Sono passati 20 anni, ma l'Avvocato ci manca ogni giorno". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 24-Gen-23 11:04