Calcio: Polonia. Fernando Santos nuovo ct “Un onore, nazionale storica”

Terza esperienza da selezionatore per il tecnico lusitano dopo Grecia e Portogallo VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Fernando Santos è il nuovo commissario tecnico della Polonia. Dopo aver chiuso l'esperienza con il suo Portogallo, il ct che portò i lusitani al titolo europeo nel 2016 e al trionfo in Nations League nel 2019, è pronto per una nuova avventura dopo aver battuto la concorrenza di tanti altri allenatori candidati a prendere il posto Czeslaw Michniewicz. Per Santos è la terza esperienza sulla panchina di una nazionale, dal momento che ha guidato anche la Grecia dal 2010 al 2014. "Ringrazio la Federazione per la fiducia in me e nel mio staff, ritengo che questo sia un fattore molto importante – ha spiegato il neo ct polacco -. E' un grande onore guidare la nazionale di un grande Paese, una squadra che ha una storia enorme soprattutto per quelli della mia generazione. Questa è una squadra con grandi giocatori, con un alto livello qualitativo e per me è gratificante poter fare il mio lavoro in una nazionale con questo potenziale. A partire da oggi sono un polacco come voi e sono felice di esserlo, non vedo l'ora di conoscere il Paese e di ambientarmi in questa nuova realtà". Fernando Santos si è presentato con grande entusiasmo, senza il timore di creare troppe aspettative e mostrandosi molto ambizioso. "Ho grande fiducia in quello che possiamo fare, sono assolutamente convinto che possiamo dare tante soddisfazioni alla nostra gente e lavoreremo per questo, per ottenere successi e per il bene del calcio polacco", ha concluso il tecnico portoghese. La Polonia fa parte del girone E con Repubblica Ceca, Albania, Far Oer e Moldavia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Gen-23 14:15