Calcio: Troost-Ekong “Felice di tornare in Italia e ritrovare Nicola”

Il difensore ex Udinese arriva alla Salernitana dal Watford SALERNO (ITALPRESS) – Troost Ekong ha già le idee chiare. Il nuovo arrivo di è immediatamente immedesimato sulla reltà della Salernitana. Le sue prime dichiarazioni con la casacca granata sono arrivate dopo il primo allenamento di ieri e l'ufficializzazione di oggi. "Sono molto contento di essere qua perché è una bella opportunità per me, per la mia carriera e per la mia famiglia – ha affermato l'ex Udinese -. La Serie A è un campionato competitivo, me lo ricordo ai tempi dell'Udinese. Avevo il pensiero di tornare in Italia e appena ho avuto l'opportunità di venire in una squadra importante, l'ho colta. In Inghilterra il calcio è più veloce, è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere. Posso migliorare ancora". Il difensore classe '93 arriva dal Watford a titolo temporaneo con diritto di riscatto si sofferma sul delicato momento della squadra. "La Salernitana è in un momento difficile, ma può succedere. – riflette il neo granata – Sono venuto a dare una mano perché conosco il campionato. Ci sono ragazzi giovani che hanno bisogno di supporto e sono pronto ad aiutarli. Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, ma la salvezza è l'unico obiettivo". Infine il tecnico Nicola che ritrova dopo l'esperienza di Udine. "E' una figura molto importante per me, è un bravo allenatore ed è una splendida persona – afferma – All'Udinese mi sono trovato molto bene con lui. Lavora tanto e ottiene risultati. Quando l'ho sentito, mi sono convinto ancor di più". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 24-Gen-23 16:21