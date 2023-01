Ciclismo: Vuelta San Juan. Jakobsen vince in volata la seconda tappa

L'olandese batte Gaviria e Aberasturi, Bennett resta leader e Nizzolo chiude sesto ROMA (ITALPRESS) – Fabio Jakobsen ha vinto in volata la seconda e più lunga tappa della 39esima edizione della Vuelta a San Juan, la Villa San Agustin-San José de Jachal di 202 chilometri. Il 26enne corridore olandese della Quick-Step Alpha Vinyl, che in carriera vanta cinque tappe alla Vuelta a Espana, due edizioni dello Scheldeprijs ed una frazione al Tour de France, ha colto il suo primo centro stagionale precedendo allo sprint il colombiano Fernando Gaviria (Movistar) e lo spagnolo Jon Aberasturi (Trek-Segafredo). L'irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), quarto, mantiene la maglia di leader della classifica generale, mentre Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) si piazza in sesta posizione. Domani la terza delle sette frazioni della corsa argentina, 170,9 chilometri con partenza e arrivo nell'autodromo di El Villicum. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-23 09:30