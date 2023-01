Tennis: Atp. Kyrgios operato al ginocchio, verso rientro a Indian Wells

L'australiano si era ritirato in extremis dal tabellone di Melbourne ROMA (ITALPRESS) – Nick Kyrgios è stato operato "con successo" L'operazione al ginocchio sinistro. A rivelarlo è il manager del tennista australiano, Daniel Horsfall, che spera nel rientro in campo del finalista dell'ultimo Wimbledon nel mese di marzo, al Masters 1000 di Indian Wells (8-19 marzo). Kyrgios, numero 21 del ranking mondiale, è stato operato ieri il ritiro in extremis dagli Australian Open, a seguito di una lacerazione del menisco laterale e di una ciste alla cartilagine. L'australiano si è detto "distrutto" per aver saltato il primo torneo del Grande Slam della stagione, che avrebbe giocato in casa. "Non avremmo potuto essere più felici del risultato – ha aggiunto Horsfall – Ora faremo di tutto per una pronta ripresa e puntiamo al ritorno a Indian Wells". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-23 10:20