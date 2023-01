Tennis: Australian Open. Pegula ko, Azarenka-Rybakina prima semifinale

La bielorussa ha sconfitto nei quarti la statunitense in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sarà Victoria Azarenka a sfidare la kazaka Elena Rybakina nella semifinale della parte alta del tabellone degli Australian Open femminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista bielorussa, testa di serie numero 24, ha superato nel secondo quarto di finale la statunitense Jessica Pegula, terza forza del seeding, con il punteggio di 6-4 6-1, dopo un'ora e 37 minuti di gioco. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-23 11:41