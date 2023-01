Tennis: Australian Open. Ritiro Korda, Khachanov primo semifinalista

Il russo era in vantaggio sull'americano per due set e 3-0 al terzo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Karen Khachanov è il primo semifinalista degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il tennista russo, testa di serie numero 18, ha beneficiato, sul risultato di 7-6(5) 6-3 3-0 in proprio favore, del ritiro dell'americano Sebastian Korda, 29esima forza del seeding. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-23 08:54