Tennis: Australian Open. Rybakina è la prima semifinalista

La kazaka ha eliminato nei quarti la estone Ostapenko in due set MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Elena Rybakina è la prima semifinalistadegli Australian Open femminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista kazaka, testa di serie numero 22, ha sconfitto nei quarti, con il punteggio di 6-2 6-4, dopo un'ora e 19 minuti di gioco, la estone Jelena Ostapenko, 17esima forza del tabellone. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 24-Gen-23 08:48