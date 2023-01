Volley: Modena. Ngapeth “Coppa Cev obiettivo importante, saremo pronti”

"Avremo bisogno dei nostri tifosi per questa gara da dentro o fuori". MODENA (ITALPRESS) – "Quella che abbiamo giocato in Germania è stata una partita difficile, c'era un ambiente particolare e abbiamo faticato a entrare in partita. Siamo comunque riusciti a conquistare due set e questo è importante, adesso ci prepariamo per ottenere la vittoria nella sfida di domani". Lo ha dichiarato lo schiacciatore di Modena Earvin Ngapeth, che ha parlato della gara di Coppa CEV in programma domani sera contro i tedeschi del Luneburg. "Avremo bisogno dei nostri tifosi per questa gara da dentro o fuori, un anno fa in questo periodo abbiamo commesso un passo falso contro Tours che ci è costato la competizione, non vogliamo assolutamente ripeterlo. Contro Perugia abbiamo visto che siamo capaci di giocare quasi alla pari con loro due set, per tenere quel ritmo per tutta la gara dobbiamo ancora lavorare e crescere su questa strada. Domani sera ci metteremo l'entusiasmo e la voglia di fare bene come squadra, la Coppa CEV è un obiettivo importante per noi e saremo pronti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 24-Gen-23 16:27