Banca del Fucino, accordo con Lime per gli spostamenti “green” in città

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino in partnership con Lime Micromobility, azienda di veicoli elettrici condivisi, sigla una convenzione che permette ai clienti del nuovo conto Dream e dipendenti di usufruire di tariffe vantaggiose per muoversi nelle città italiane con monopattini e biciclette elettriche. E' quanto si legge in una nota. Lime è uno dei principali player di green mobility a livello globale, ed è presente in oltre 250 città e 30 paesi. La mission aziendale si focalizza sulla riduzione delle emissioni CO2 proveniente per il 25% dai veicoli tradizionali usati per il trasporto privato in tragitti urbani ridotti. Banca del Fucino partecipa alla partnership con il suo nuovo conto corrente full digital Dream, lanciato dalla Banca a fine 2022, ideato nel rispetto della sostenibilità ambientale. Il conto offre anche l'opzione di un time deposit totalmente dematerializzato con una remunerazione lorda del 2,75% sulle somme vincolate a 12 mesi. La partnership con Lime rappresenta uno dei vantaggi riservati ai clienti Dream. I Dreamer potranno accedere ad uno sconto del 30% su 30 corse per recarsi nelle filiali o percorrere tragitti urbani in tutte le città dove è presente il servizio promosso da Lime, accedendo all'applicazione Lime grazie al codice sconto a loro dedicato. "Tramite questa iniziativa – conclude la nota – Banca del Fucino conferma quindi il suo impegno alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio valorizzando le piccole azioni svolte nel quotidiano". – foto ufficio stampa Barabino & Partners – (ITALPRESS). fsc/com 25-Gen-23 15:55