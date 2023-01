Calcio: Atletico Madrid. Simeone “Stimo Ancelotti,alla pari con Real”

"In campo entusiasmo e quello che abbiamo preparato negli allenamenti", dice il Cholo alla vigilia della Coppa del Re MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il derby del Bernabeu per entrare tra le semifinaliste di Coppa del Re. Partita che vale tantissimo per l'Atletico Madrid e come sempre per tutto l'ambiente rojiblanco che non ha mai considerato un match come gli altri la sfida contro il Real. Diego Pablo Simeone è un simbolo dei colchoneros, lo è stato da giocatore e da anni lo è da allenatore e sa cosa vuol dire una gara molto sentita, ma poi alla fine "tutto viene determinato dal campo, dal modo in cui noi e loro ci presenteremo sul terreno di gioco". In campionato Atletico lontano dalle prime due della classe (Barça e Real), ma il Cholo vede segnali di crescita. "La squadra sta meglio rispetto al post-Mondiale, abbiamo maggiori soluzioni offensive. Il gruppo ha grande entusiasmo ed è concentrato su un match importante contro un rivale forte e con tutto quello che per noi rappresenta giocare al Bernabeu contro il Real, una grande squadra allenata da un collega come Ancelotti che ammiro molto. E' una gara unica, ce la giochiamo alla pari, poi vedremo chi avrà la meglio". Le individualità tra i blancos sono tante. "Non pensiamo a Vinicius o ad altri ma a fermare il collettivo del Real, dobbiamo cercare di portare la partita a nostro favore, con il nostro gioco e le nostre caratteristiche. Il Real ha giocatori molto importanti, inutile citarne soltanto alcuni, dobbiamo mettere in campo tutto il nostro entusiasmo, la nostra voglia di vincere e quello che abbiamo preparato durante gli allenamenti. I rigori? Vedremo se e quando sarà il momento, di sicuro serve personalità per calciarli", ha concluso Simeone. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 25-Gen-23 16:24