Calcio: Cagliari. Ranieri “Spal ottima squadra, conta solo vincere”

"Con De Rossi hanno fatto meglio in trasferta che in casa, sarà una lotta", dice il tecnico dei sardi CAGLIARI (ITALPRESS) – "La Spal è un'ottima squadra, le statistiche ci dicono che sanno giocare bene a calcio, sbagliano poco e creano molto. Con l'arrivo di De Rossi hanno fatto meglio fuori casa che a Ferrara, sarà una lotta e dovremo essere bravi a non cadere nella loro trappola". Così il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, a due giorni dal match casalingo contro i biancazzurri di Ferrara. Reduci dal pareggio di Cittadella, i sardi cercano punti importanti per risalire la classifica. E' questa la priorità dell'allenatore romano che a inizio anno ha preso il posto dell'esonerato Liverani. "Nel calcio conta sempre e solo vincere, con le vittorie arriva anche l'autostima ed è più facile che si veda il bel gioco. Sono rimasto soddisfatto della prestazione contro il Como e del primo tempo a Cittadella, dove nella ripresa siamo stati un po' nervosi. La voglia di fare ci ha fatto sbagliare e loro dopo l'espulsione si sono chiusi bene", l'analisi di Ranieri che, dall'alto della sua esperienza, sa che serve un ambiente compatto per raggiungere gli obiettivi. "Sono venuto qui a costruire ma sarei contento di salire subito in Serie A e continuare a progettare nel massimo campionato – spiega in conbferenza stampa -. Per farlo serve l'aiuto di tutti, posso solo ringraziare i tifosi che ci stanno seguendo numerosissimi anche in trasferta. Chiedo loro di continuare a stare vicini ai ragazzi, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte". La squadra certe risposte le ha già date e Ranieri vede margini di crescita sia per alcune individualità che per il collettivo. "Makoumbou sta facendo bene come regista, in questo momento è la soluzione migliore davanti alla difesa a patto che giochi con rapidità. Ovviamente c'è sempre da migliorare, ma questo vale per tutti. Mancosu sta recuperando piano piano, avere più scelte a disposizione è molto importante", ha concluso il tecnico del Cagliari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 25-Gen-23 15:52