Calcio: Milan, lesione a muscolo rotatore anca per Tomori

Il difensore inglese sarà rivalutato fra una settimana MILANO (ITALPRESS) – Niente Sassuolo per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, infortunatosi ieri sera nel corso della gara persa contro la Lazio, è stato sottoposti ad accertamenti in mattinata che hanno "evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra. La situazione verrà rivalutata tra una settimana", fa sapere la società rossonera che spera a questo punto di recuperarlo per il derby contro l'Inter del 5 febbraio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Gen-23 13:37