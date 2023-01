La decisione alla luce dei ripetuti episodi di instabilità del ginocchio destro UDINE (ITALPRESS) – Alla luce dei ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro avvertiti da Gerard Deulofeu, "in assenza di traumi distorsivi", l'Udinese ha deciso, "di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero più idoneo". Lo fa sapere in una nota la stessa società friulana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Gen-23 13:10