Calciomercato: Psg, Cherki obiettivo per sostituire Sarabia

Il 19enne trequartista è in scadenza nel 2024 con il Lione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ceduto Sarabia al Wolverhampton, Christophe Galtier sarà accontentato e avrà il rinforzo richiesto in attacco. Secondo "L'Equipe", il Paris Saint Germain ha deciso di puntare su Rayan Cherki, 19enne trequartista del Lione. I due club avrebbero intensificato i contatti negli ultimi giorni: Cherki è considerato dal Psg uno dei principali talenti del calcio francese, che apporterebbe qualità e velocità al reparto. Il suo contratto in scadenza nel 2024, inoltre, permetterebbe un prezzo abbordabile per il cartellino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Gen-23 11:40