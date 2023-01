Calciomercato: Siviglia, Vasco da Gama vuole il Papu Gomez

L'ex atalantino sarebbe interessato al trasferimento ROMA (ITALPRESS) – Al Siviglia dal gennaio 2021, Alejandro Gomez potrebbe chiudere la sua esperienza in Spagna per tornare in Sudamerica, destinazione Rio. Stando a "Tyc Sports", il Vasco da Gama sarebbe in trattativa col Siviglia per il Papu, che a metà febbraio spegnerà 35 candeline. L'ex atalantino, fuori causa da inizio dicembre, per l'infortunio rimediato negli ottavi di finale contro l'Australia al Mondiale, è sotto contratto fino al 2024 ma sarebbe pronto a cambiare aria: la prospettiva di giocare col Vasco lo intriga anche se la sua priorità sarebbe rimanere in Europa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Gen-23 15:49