Shiffrin vince anche il gigante bis di Kronplatz

La statunitense trionfa ancora sulle nevi italiane, nessuna azzurra sul podio KRONPLATZ (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto anche il secondo gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo complessivo di 2'03"28, la fuoriclasse statunitense, già in testa dopo la prima manche, ha preceduto di 82 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel, seconda, e di 1"19 la svedese Sara Hector, terza. L'americana, già trionfatrice ieri tra le porte larghe, centra sulle nevi italiane il suo 84esimo successo in carriera, consolidando la leadership nella classifica assoluta e di specialità. Deludenti le azzurre: ottava Federica Brignone a 2"03, 19esima Asja Zenere a 3"09. Fuori Marta Bassino, terza dopo la manche iniziale, per un errore nelle porte finali: la piemontese fino a quel momento aveva fatto segnare il miglior intermedio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Gen-23 14:35