Short Track: Abodi “Fontana con altra nazione nel ’26? Lo eviteremo”

"Sono in contatto con lei, ci vedremo presto" ROMA (ITALPRESS) – "Arianna Fontana con un'altra nazione per Milano-Cortina? Sono in contatto con lei e ci vedremo presto. Non mi ha parlato di questa prospettiva ma farò di tutto perché questo non avvenga". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione della Corsa del Ricordo, in merito alle parole della campionessa olimpica sullo strappo con la Federghiaccio. Abodi è anche tornato sul caso plusvalenze nel calcio: "Non si interviene a gamba tesa, ma in modo collegiale. Il mio messaggio è quello di un soggetto istituzionale che non vuole essere osservatore passivo di fattori degenerativi. Vogliamo dare un contributo per migliorare, quello che sarà di competenza del Governo verrà fatto, nel rispetto del Parlamento. Se possiamo offrire supporto morale alla Federazione, lo faremo nel rispetto delle autonomie. Ci vuole senso di responsabilità, mi appello a questo. Sto percependo la sfiducia dell'opinione pubblica. È importante che si spieghi quel che è successo e mettere un punto per ricominciare". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/glb/red 25-Gen-23 13:04