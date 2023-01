Tennis: Australian Open, Djokovic in semifinale

Battuto Rublev, il serbo sfiderà Tommy Paul MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic approda in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 35enne serbo, che insegue il decimo titolo nel Major australiano, si aggiudica nettamente la sfida col russo Andrey Rublev per 6-1 6-2 6-4. Ad attendere Djokovic c'è ora lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del mondo, che si è imposto nel derby a stelle e strisce con Ben Shelton per 7-6(6) 6-3 5-7 6-4. Nell'altra semifinale, invece, si sfideranno Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 25-Gen-23 11:53