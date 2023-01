Ucraina, Biden “Manterremo il nostro sostegno per il tempo necessario”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Come ho detto a dicembre a Zelensky, noi saremo dalla parte dell'Ucraina per tutto il tempo necessario". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca per l'annuncio dell'invio di 31 carri armati Abrams all'Ucraina. Biden ha anche fatto gli auguri di buon compleanno al presidente ucraino Zelensky e ha aggiunto che "presto inizierà anche l'addestramento delle forze di Kiev" sui carri armati americani. "Questi mezzi blindati sono un ulteriore esempio della nostra volontà di difendere l'Ucraina. Gli Usa – ha proseguito Biden – manterranno il loro sostegno all'Ucraina inalterato. La Russia deve saperlo: noi saremo uniti e determinati, più che mai. Putin ha sbagliato nelle sue aspettative, sin dall'inizio, e continua a sbagliare. L'Ucraina sta conducendo una lotta per la libertà. È una battaglia che gli ucraini devono condurre ben equipaggiati. Questa è una battaglia per la libertà in tutto il mondo, e quindi dobbiamo sostenere i coraggiosi soldati ucraini che stanno mantenendo accesa la fiamma della libertà". Il presidente americano ha anche affermato che "bisogna raggiungere una pace giusta e a lungo termine. Una nazione non può sottrarre un territorio ad un'altra. Le nostre condizioni sono la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, e questo sono le condizioni che abbiamo sottoscritto tutti noi, e l'abbiamo fatto all'Onu in ottobre". Rispondendo poi alle domande dei giornalisti Biden ha detto che "con la Germania siamo sempre uniti e abbiamo lavorato in pieno coordinamento", circa l'invio a Kiev dei carri armati tedeschi Leopard. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xh6/sat/red 25-Gen-23 19:56