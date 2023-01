Banchero ne fa 23 e Orlando vince, Lillard trascina Portland

I Magic si impongono 126-120 su Indiana, i Blazers battono Utah con 60 punti di Lillard NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per Orlando che si impone in casa 126-120 su Indiana. Ancora una volta il grande protagonista tra i Magic è Paolo Banchero, miglior realizzatore dei suoi con 23 punti (a referto anche 3 rimbalzi e 4 assist), uno in più di Gary Harris che si ferma a 22. In doppia cifra anche Carter Jr che ne fa 18 aggiungendo anche 10 rimbalzi, mentre chiudono con 13 a testa Franz Wagner e Markelle Fultz. Ancora una sconfitta per i Pacers nonostante i 26 punti di Mathurin dalla panchina, i 22 (con 13 rimbalzi) di Turner e i 21 di Hiled. Banchero trascinatore nel successo di Orlando, Simone Fontecchio in campo per una manciata di secondi nel match che Utah perde sul parquet dei Blazers che si impongono 134-124, trascinati da un monumentale Damian Lillard che fa registrare al suo attivo 60 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Troppo per i Jazz che ne portano sette in doppia cifra (Markkanen il più prolifico con 24 punti), ma che lasciano sconfitti Portland. In tutto 10 le gare disputate nella notte italiana. Vincono Philadelphia (137-133 sui Nets, ko nonostante i 30 punti e i 10 assist di Irving), Washington (108-103 sui Rockets con 33 punti per Kuzma), Milwaukee (107-99 sui Nuggets con 33 punti e 14 rimbalzi per Antetokounmpo), Minnesota (111-102 sui Pelicans con 37 punti per Edwards), Atlanta (137-132 sui Thunder con 33 punti e 11 assist per Young), Golden State (122-120 sui Grizzlies con 34 punti per Curry poi espulso nel finale), Toronto (113-95 sui Kings con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist per Siakam) e Lakers (113-104 su San Antonio con 21 punti e 12 rimbalzi, dalla panchina, di Davis e 20 punti, 9 rimbalzi e 11 assist per LeBron James). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 26-Gen-23 09:15