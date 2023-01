Calcio: Careca “Squadra e un bomber come Osimhen per lo scudetto Napoli”

"Sono sicuro che domenica contro la Roma farà una bellissima partita e porterà a casa i tre punti" NAPOLI (ITALPRESS) – "Sono sicuro che il Napoli sia pronto, sta crescendo e può serenamente portare avanti la sua leadership giocando con tranquillità". Antonio Careca sa cosa vuol dire vincere a Napoli e soprattutto sa come si vince a Napoli. L'attaccante brasiliano, ieri in visita al centro sportivo del club azzurro, all'ombra del Vesuvio, nella stagione 1989-1990, vinse il secondo titolo nella storia del club al fianco di Diego Armando Maradona. Da allora il popolo partenopeo attende un titolo che quest'anno sembra a portata di mano, visti i 50 punti fatti solo nel girone d'andata. "Tutti vogliono battere il Napoli, ma sono sicuro che domenica contro la Roma farà una bellissima partita e porterà a casa i tre punti", spiega Careca, protagonista della trasmissione "Legends" prodotta da Nexting con protagonisti i calciatori che hanno vinto e fatto la storia del calcio a Napoli. Il brasiliano vede in Osimhen, capocannoniere del torneo con 13 gol, il centravanti giusto per portare la missione a termine e soprattutto il tricolore in città. "E' un giocatore che può crescere ancora, è migliorato tantissimo anche tecnicamente. Quando entra in campo ha fame di gol ed è importante per un goleador come lui, continuando così, con l'aiuto della squadra, può portare il terzo scudetto a Napoli, è quello che mi auguro e che vogliamo tutti. Ho vissuto sei anni a Napoli, mi sono trovato bene ed è sempre bello tornare", ha concluso il brasiliano. – foto Image – (ITALPRESS). ari/gm/red 26-Gen-23 17:01