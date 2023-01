Calcio: Confronto in Lega A su diritti tv e format Supercoppa

Al vaglio l'ipotesi di un bando quinquennale a partire dal 2024 MILANO (ITALPRESS) – Un'assemblea proficua per la Lega Serie A nella sede milanese di Via Ippolito Rosellini 4. Tema principale i diritti audovisivi per il prossimo triennio e il relativo bando, come ribadito dal presidente Lorenzo Casini al termine dei lavori: "L'argomento principale che ha avuto una discussione ma non è terminata è il bando per i diritti tv del prossimo ciclo, è un lavoro istruttorio serio, documentato, presentato dall'ad. La discussione continuerà nell'assemblea dedicata di metà febbraio – ha dichiarato – e poi con la pubblicazione del bando nelle prossime settimane. Tra le discussioni, vi è stata l'approvazione all'unanimità di un testo relativo all'accordo collettivo con l'Assocalciatori: è una proposta, ora si continuerà a discutere con l'Aic". Tante le novità, a partire dalla Supercoppa Italiana che molto probabilmente rimarrà in Arabia Saudita. Definitivamente tramontata l'ipotesi di disputare la competizione in Ungheria, Riyhad al momento rimane favorita anche per via dell'offerta economica. Resta da capire invece la formula, che verrà decisa in futuro: resta in piedi l'ipotesi Final Four, ma al momento non ci sono particolari pressioni da parte del paese organizzatore. Stando a quanto filtra, il prossimo anno non ci sarà l'obbligo di non sovrapporre le gare con le competizioni Uefa, a partire dalla Champions League, come accaduto in passato. In caso di rinvio di gare ci saranno più finestre a disposizione tra cui quelle dedicate alle coppe europee da poter sfruttare. Un passo in avanti anche dal punto di vista della valorizzazione del prodotto legata poi alla presentazione del nuovo bando, il quale potrebbe essere allungato a cinque anni – quindi dal quinquennio 2024-2029 – rispetto ai tre attuali. La prossima Assemblea del 24 febbraio sarà cruciale per trovare un punto d'incontro: "Per la voce riforme organizzative, ho fatto un punto con l'assemblea per dare conto del fatto che nell'assemblea del 24 febbraio porteremo delle proposte per mettere un punto su vari temi – ha ribadito Casini -, a partire dalla media company, per poi decidere se realizzarla o meno. A livello sostanziale, le attività che svolgiamo sono già quelle di una media company". Durante la conferenza stampa il numero della Lega Serie A è tornato anche sul tema plusvalenze: "È un tema serio, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma basta vedere anche i dati del report calcio per vedere quanto siano cresciute come peso a bilancio. Di per sé non sono un male, ci sono società che vivono in modo sano di plusvalenze. Il problema è l'abuso e va verificato con attenzione in tutti i Paesi in cui si fa mercato". "C'è una decisione in corso, io ho apprezzato le parole del ministro Abodi – la chiosa di Casini – aspettiamo le motivazioni e i commenti più approfonditi verranno fatti quando la vicenda sarà chiusa. Non la chiamerei vicenda plusvalenze, qui si tratta di capire se c'è stato un abuso o meno". – foto Image – (ITALPRESS). pia/glb/red 26-Gen-23 19:22