Calcio: Fiorentina. Commisso “Mi aspetto di più,felice per la Primavera”

Il presidente viola ha assistito al successo nella Supercoppa Primavera contro l'Inter FIRENZE (ITALPRESS) – "Se mi aspetto di più dalla prima squadra? Credo di sì". Lo ha dichiarato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo il trionfo della formazione Primavera che ha ha vinto la Supercoppa di categoria battendo l'Inter 2-1 nella finale giocata Monza. "Sono contentissimo per questo successo, i ragazzi sono stati bravi ed è la quinta vittoria fila per questa squadra, quindi c'è qualcosa di cui parlare bene – ha aggiunto Commisso presente all'U-Power Stadium -. Sono emozionato perché i ragazzi se lo meritavano e li ringrazio per il coro che mi hanno dedicato. Lasciateli stare ora, sono il pregio di Firenze e della Fiorentina, negli ultimi tre anni hanno vinto più di qualsiasi altra squadra viola. Noi crediamo molto nel settore giovanile e speriamo che con il nuovo centro sportivo, il Viola Park, si possa andare più avanti in questo senso".