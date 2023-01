Calcio: Lecce. Baroni “Salernitana tappa importante,parte nuovo torneo”

"A Verona commesso delle leggerezze che di solito non commettiamo", dice il tecnico dei giallorossi LECCE (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta di Verona, un'altra avversaria alla disperata ricerca di punti per il Lecce, domani sera impegnato nell'anticipo casalingo contro la Salernitana. I salentini vogliono tornare al successo dopo due pareggi e una sconfitta, ma affrontano una formazione che dal 30 ottobre scorso non porta a casa i tre punti. Un match insidioso, ne è sicuro mister Baroni. "Io non sono mai tranquillo quando si parla di partite. Anche a Verona era una sfida salvezza in cui abbiamo commesso delle leggerezze che di solito non commettiamo, non abbiamo avuto la percezione del pericolo in occasione del primo gol. Domani sarà un'altra partita, contro una formazione che ha fatto un bel campionato fino a questo punto e che fuori casa si è concessa degli exploit. Guardiamo l'avversario con attenzione, ma non carichiamo troppo questa gara, sicuramente quella con la Salernitana è una tappa importante", spiega il tecnico dei salentini che avrà a disposizione Umtiti e Gendrey ("Sapevamo che erano recuperabili") e che potrebbe presentare delle novità rispetto alla gara persa con l'Hellas. "Pezzella é partito dal primo minuto contro il Milan, quindi è molto probabile che possa fare lo stesso domani, ma sia lui che Gallo sono due ragazzi che stanno facendo bene, così come Ceesay con cui ho parlato, lo teniamo in grande considerazione, così come è evidente che Colombo sta facendo delle buone prestazioni. Poi ci sono delle gare più o meno idonee alle sue caratteristiche, però il ragazzo sta bene. Assan ha giocato tanto all'inizio, ci ha dato la possibilità di far crescere gli altri attaccanti e dopo aver dato tanto ha vissuto un momento di appannamento. Non so se sarà della partita, ma è un ragazzo di assoluta affidabilità". Se da una parte Baroni ha recuperato alcuni degli acciaccati, lo stesso non potrà dire il suo collega Davide Nicola, alle prese con una vera e propria emergenza difensiva: "É un dato importante per spiegare certi risultati dove i loro avversari hanno dilagato. Noi non possiamo permetterci di sbagliare l'approccio a questa sfida perché ci troveremo di fronte una squadra determinata a riprendersi". Il Lecce è arrivato al giro di boa con diversi punti di distacco sulla zona retrocessione, ma questo fattore non deve rilassare i giallorossi. "Parte un nuovo torneo, la Salernitana arriva con dei nuovi giocatori e anche noi abbiamo inserito degli innesti. Noi dobbiamo sempre lottare come se fosse l'ultima partita, dobbiamo scendere in campo pensando che c'è tanto da fare – sottolinea Baroni -. Non mi piace guardare quello che è stato fatto. Domani ci serve una prestazione di grande attenzione, ci siamo preparati, i ragazzi lo sanno. Domani dobbiamo centrare la prestazione, è questo il nostro obiettivo", ha aggiunto Baroni che si è poi soffermato sulla difesa: "In Serie A una squadra come la nostra ci sta che prenda gol. A Verona non c'erano i presupposti per subire due reti così come contro il Milan, è chiaro che dopo lo svantaggio rischi di andare in sofferenza perché perdi delle certezze. Sono episodi che però fanno parte della crescita, li abbiamo analizzati e capiti". Per quanto concerne la formazione ci sono svariati ballottaggi, su tutto quello che vede protagonisti a sinistra Gallo e Pezzella. Blin e Maleh si contendono una maglia in mediana, mentre Banda appare in vantaggio su Di Francesco, allenatosi a parte fino a ieri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 26-Gen-23 15:35