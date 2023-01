Calcio: Nicola “A Lecce scontro diretto, Salernitana umile e coraggiosa”

"In campo con entusiasmo e voglia di riscatto", dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) – Quello di Lecce è un vero e proprio spareggio per la Salernitana. Lo sa bene il tecnico Nicola che cerca di mantenere alta la concentrazione nel gruppo della Salernitana. "Domani ci attende una gara combattuta e tosta contro un avversario che lotta per il nostro stesso obiettivo. – afferma il tecnico sui canali ufficiali del club -. La posta in palio è importante per tutti, dobbiamo riuscire subito a dimostrare che la strada intrapresa è quella giusta. Il Lecce è una squadra umile che riparte bene, dovremo avere la capacità di difendere come collettivo e il coraggio e la voglia di andare ad aggredire". La Salernitana, dopo un buon inizio, si ritrova scaraventata nelle secche della classifica a conferma di un periodo avaro di soddisfazioni. A questo s'aggiungono le molte defezioni nel gruppo della prima squadra. "Per indole e temperamento sono abituato a indirizzare la mia attenzione solo sugli aspetti positivi – riprende Nicola -. Il mio approccio professionale si focalizza solo sui margini e gli ambiti di miglioramento, tutto il resto sono chiacchiere che sottraggono energia e concentrazione". "Nelle ultime quattro partite abbiamo incontrato squadre forti nel loro momento migliore di forma, quando noi non eravamo come organico al top. Ciononostante abbiamo fatto un punto col Torino, riuscendo a tenere viva la partita contro Milan e Napoli. Andiamo a Lecce con l'umiltà di chi sa di dover crescere ma anche col coraggio di chi non molla e vuole riscattarsi". Per quanto riguarda le condizioni della squadra, Nicola spiega: "Anche questa settimana ci siamo allenati con grande dedizione, questa squadra deve solo lavorare e consolidarsi sempre di più. È importante andare a giocare con il giusto entusiasmo, abbiamo la possibilità di riprendere il nostro cammino per raggiungere il nostro obiettivo". Infine spazio ai nuovi arrivi: "Troost-Ekong lo conoscevo e sono molto contento che sia arrivato a darci una mano, è un giocatore che ha fisicità ed è abituato allo scontro fisico. Crnigoj è arrivato oggi ma verrà con noi perché abbiamo intenzione di integrare tutti il più velocemente possibile e sono sicuro che i compagni lo aiuteranno a inserirsi subito". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 26-Gen-23 14:59