Calcio: Roma. Mourinho festeggia 60esimo compleanno, club”Auguri mister”

La società festeggia lo "special one" sui propri canali ufficiali ROMA (ITALPRESS) – "Oggi José Mourinho compie 60 anni. Daje Mister, forza Roma!". Un giorno speciale per lo "special one" e di conseguenza anche per il popolo giallorosso che ha nel tecnico di Setubal un condottiero amato e seguito con la massima fiducia sin dal giorno del suo arrivo. "60 anni e proprio non sentirli. José Mourinho festeggia uno dei compleanni più significativi della vita, da allenatore della Roma", scrive il sito internet del club presentando la gallery fotografica dei momenti più importanti del portoghese alla guida della Roma, dalle prime istantanee con la sciarpa giallorossa, al giro in Vespa a Trigoria, quindi la vittoria nel derby, il trionfo in Conference League, la festa a Roma dopo il trionfo, i primi allenamenti con Paulo Dybala e così via. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Gen-23 10:34