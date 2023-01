Calcio: Thiago Motta “Dura contro Spezia,importante andare in vantaggio”

"Dobbiamo cercare di portare la partita dalla nostra parte" BOLOGNA (ITALPRESS) – Bei ricordi ma niente spazio per i sentimenti. Vigilia di Bologna-Spezia, in programma al Dall'Ara domani alle 18.30, un incontro che riporta Thiago Motta alla sua esperienza meglio riuscita nel campionato italiano fino ad ora. "È stata una bellissima esperienza – confessa il tecnico – ma domani ci confronteremo in campo. Noi abbiamo fatto un buon lavoro, i ragazzi stanno bene e, inoltre, giocando domani fine pomeriggio avremmo tempo di recuperare al massimo". Lo Spezia senza Kiwior, ceduto all'Arsenal, "perde perchè era molto bravo in costruzione, era importante, anche con me da centrocampista e quest'anno come difensore centrale. Gli mancherà, però allo stesso tempo lui sarà contento di fare un'esperienza in Inghilterra e poter vincere la Premier. Tutti qui devono fare il massimo ogni giorno e, come Kiwior, avranno la possibilità di andare ad un livello più alto, dipende tutto dai giocatori. Come sarà l'incontro? Mi aspetto una partita complicata, lo Spezia ha vinto con il Torino, è una squadra difficile contro cui giocare e giocano in una maniera diversa. È importante passare in vantaggio per poi poter essere più attenti alle ripartenza dell'avversario. Mi aspetto da tutti il meglio possibile, cercando di portare la partita dalla nostra parte". Con la Cremonese Soriano ha fatto il centravanti. Una soluzione che potrebbe essere riproposta anche con lo Spezia. "Quello di esterno sinistro è il ruolo di Barrow, a lui piace giocare lì ma anche per noi va bene, così rientra e può combinare con il terzino. Zirkzee? È l'unico attaccante disponibile, domani giocherà, adesso tocca a lui a dimostrare questo investimento importante che ha fatto il club su di lui". Il tutto aspettando Arnautovic. "Sta recuperando, ma non abbiamo ancora consapevolezza dei tempi di recupero". Per quanto riguarda i giovani del Bologna, "Stivanello non è ancora pronto, Amey si. Raimondo ha partecipato, Pyyhtia c'è. Abbiamo buoni potenziali giocatori. Schouten? Non stava bene per la scorsa partita, ha avuto la febbre domenica e non si è allenato, per quello non ha giocato titolare lunedì. ora sta bene, lo vedo come riferimento della nostra squadra sicuramente". Kasius è partito e Thiago Motta si aspetta qualcosa dal mercato anche se potrebbe esserci qualche altra uscita: "Siamo stati chiari con la società su dove abbiamo bisogno di rinforzarci e su chi deve guadagnare tempo per giocare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/glb/red 26-Gen-23 18:13