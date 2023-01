Calcio: Venezia. Pohjanpalo “Non ripetere errori visti contro Sudtirol”

"Resto al Venezia, non c'è alcun pericolo, non ho intenzione di andare via". VENEZIA (ITALPRESS) – Miglior attaccante del Venezia con sette reti, Joel Pohjanpalo lancia la sfida di sabato contro il Cittadella, fondamentale per la lotta per non retrocedere. "C'è delusione per la sconfitta contro il Sudtirol ma non ci dobbiamo abbattere, il calcio è fatto di alti e bassi. Abbiamo analizzato gli errori e l'ultima partita e contro il Cittadella sarà molto importante, perché hanno dei difensori forti e speriamo di aver imparato la lezione" spiega l'attaccante finlandese. La punta torna sulla sconfitta con i bolzanini: si era parlato di screzi al termine della gara, subito smentiti, la delusione era palese. "Siamo tutti dei professionisti e quando si perde, si è arrabbiati. Sabato siamo stati sconfitti da una squadra che si è chiusa molto bene, rendendo difficile per noi creare delle occasioni. Poi hanno fatto un tiro e segnato. Sono stati concreti e aggressivi. Da neopromossi, sapevano di dover puntare sul fisico e quando affronteremo queste squadre, dovremmo essere meno ingenue" aggiunge il finnico. Per il derby di sabato contro il Cittadella, si aspetta una gara molto difficile. "Ci aspettiamo la stessa partita contro il Sudtirol, sono forti nei calci piazzati e negli angoli e non dovremmo commettere degli errori. In Serie B ci si difende molto e bene ma è una caratteristica del calcio italiano, dove il gioco è tattico. E si segna poco, a parte rare eccezioni come l'Atalanta che fa tante goleade". Sul futuro, infine, assicura: "Resto al Venezia, non c'è alcun pericolo, non ho intenzione di andare via". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rag/glb/red 26-Gen-23 18:02