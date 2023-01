Calciomercato: Bologna. Everton su Arnautovic

Il club di Liverpool pronto a offrire un biennale con opzione per la terza stagione all'attaccante LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un altro club di Premier League sulle tracce di Marko Arnautovic. Dopo il tentativo fallito quest'estate dal Manchester United, adesso è l'Everton, secondo il The Telegraph, a corteggiare il 33enne attaccante austriaco del Bologna. Pronto un biennale con opzione per la terza stagione per il giocatore che conosce bene la Premier League per aver vestito le maglie di Stoke City e West Ham. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Gen-23 10:19