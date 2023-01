Calciomercato: Manchester City. Il Milan segue Joao Cancelo

Secondo il The Sun il giocatore non è più un intoccabile per Guardiola LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Milan è tra i club che seguono con interesse la situazione di Joao Cancelo al Manchester City. Lo scrive il "The Sun" spiegando che il 28enne esterno portoghese non è più tra i titolari dei Citizens di Guardiola, tecnico che ultimamente gli ha preferito il giovane Rico Lewis, classe 2004, e un centrale come Nathan Ake impiegato come terzino. Il tabloid inglese ricorda che l'ex Inter e Juventus ha firmato lo scorso anno un prolungamento fino al 2027, aggiungendo che non sarà facile assicurarsi il cartellino di un giocatore che ha recitato un ruolo importante negli ultimi successi del ManCity. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Gen-23 10:50