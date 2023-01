Calciomercato: Roma, Bournemouth si inserisce per Zaniolo

I Cherries pronti a sfidare la concorrenza di Milan e Tottenham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bournemouth congela l'arrivo di Jackson dal Villarreal e si butta su Nicolò Zaniolo. Trovano conferme in Inghilterra le indiscrezioni di un'offensiva dei Cherries per il giocatore della Roma: davanti ai dubbi sulle condizioni fisiche di Jackson, il club avrebbe deciso di virare sul 23enne attaccante giallorosso, desideroso di cambiare aria. Per battere la concorrenza di Milan e Tottenham, gli altri due club dati sulle tracce di Zaniolo, il Bournemouth avrebbe messo sul piatto un'importante offerta da 30 milioni di euro più bonus e una percentuale (si parla del 10%) sulla futura rivendita. Fra l'altro i Cherries sarebbero in contatto con la Roma anche per Matias Vina, che non sta trovando molto spazio con Mourinho. E Tottenham e Milan? Gli Spurs potrebbero essere definitivamente usciti di scena dopo l'arrivo di Danjuma dal Villarreal mentre i rossoneri, fanno sapere in Inghilterra, starebbero pensando ad Allan Saint-Maximin del Newcastle come alternativa a Zaniolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Gen-23 13:53