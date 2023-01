Ciclismo: Vuelta San Juan. Quarta tappa a Gaviria, è il nuovo leader

Il colombiano vince in volata davanti a Sagan e a Ganna. ROMA (ITALPRESS) – Fernando Gaviria ha vinto oggi la quarta tappa della 39esima edizione della Vuelta a San Juan, la Albardon-Villa Pituil, 196.5 chilometri. Il ciclista colombiano, del Movistar Team, si è imposto in volata, davanti allo slovacco Peter Sagan (TotalEnergies), secondo, e al piemontese Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), terzo. Con il successo odierno Gaviria è balzato al comando della classifica generale, dove precede ora, nell'ordine, proprio Sagan e Ganna. Oggi è in programma una giornata di riposo; domani (nella tarda serata italiana) la quinta frazione, ovvero la Chimbas-Alto del Colorado, di 173.7 chilometri. – foto agenziafotograma.it – (ITALPRESS). pdm/red 26-Gen-23 15:14