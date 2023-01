Motomondiale: Binder e Miller svelano la nuova Red Bull KTM

Guidotti: "Atmosfera fantastica, l'unico obiettivo è il titolo". ROMA (ITALPRESS) – Brad Binder e Jack Miller scaldano i motori in vista della MotoGP 2023. Oggi il pilota sudafricano e il compagno di scuderia australiano hanno svelato la nuova moto della Red Bull KTM Factory Racing. Per il quarto anno consecutivo Binder sarà uno dei piloti della KTM RC16 nella corsa al successo della MotoGP. Il 27enne sudafricano ha ottenuto la prima vittoria di KTM in MotoGP nella Repubblica Ceca nel 2020 ed è stato il pilota KTM con il punteggio più alto nel 2022 con la sesta posizione nella classifica iridata. Sarà affiancato da Miller. Il 28enne australiano ha nove stagioni di esperienza e ha collezionato in carriera quattro trionfi e 22 podi nella classe regina. La stagione MotoGP 2023 inizia il fine settimana dal 24 al 26 marzo all'Algarve International Circuit, in Portogallo, dopo due test pre-campionato in programma dal 10al 12 febbraio in Malesia e dall'11 al 12 marzo in Portogallo. "Mi è sembrata una lunga off-season, sono più che entusiasta di tornare in pista e di ricominciare. E' il mio quarto anno nella classe regina: siamo pronti per partire, andiamo a Sepang e vediamo cosa ci portano i primi giorni di test", ha detto Brad Binder. "Ho buone sensazioni. Unirsi di nuovo alla famiglia KTM sta iniziando a sembrare piuttosto 'reale' ora. Ho pensato a questo momento per molto tempo. Finalmente riesco a vedere i colori del 2023 me stesso in tuta e tutta la preparazione per la stagione a venire. È fantastico essere di nuovo qui alla KTM e stare al passo con tutti: è un piccolo assaggio speciale prima di entrare in azione in Malesia", ha affermato invece Jack Miller. "Sicuramente finire secondi nel Mondiale costruttori dello scorso anno è stato positivo ed è buon un punto di partenza per il futuro. È importante: significa che la squadra lavora bene insieme e l'atmosfera è fantastica", ha spiegato poi Francesco Guidotti, team manager Red Bull KTM. "Ci saranno 21 GP quest'anno e sarà importante essere competitivi. Siamo un team ufficiale e l'unico obiettivo che possiamo avere è il titolo. È facile da dire ma non semplice da ottenere: questo però è il nostro obiettivo principale", ha concluso Guidotti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 26-Gen-23 13:47