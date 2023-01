Calcio: Ajax, esonerato il tecnico Schreuder

I Lancieri non vincono in campionato da sette partite AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Chiamato l'estate scorsa a raccogliere la difficile eredità di Erik ten Hag, passato al Manchester United, Alfred Schreuder vede chiudersi in anticipo la sua esperienza sulla panchina dell'Ajax. Fatale il pari di ieri sera contro il Volendam, che ha allungato a sette partite il digiuno di vittorie dei Lancieri in Eredivisie, con la squadra ora al quinto posto. "I tanti punti persi e la mancata crescita della squadra sono le principali ragioni che ci hanno spinto a questa decisione – ha fatto sapere il club – La dirigenza non è più convinta di portare avanti questa collaborazione". Schreuder, sotto contratto fino al 2024, era stato scelto perchè a lungo vice di Ten Hag e poi alla guida del Bruges campione di Belgio nella passata stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 10:28