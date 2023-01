Calcio: Ballardini “Equilibrio e compattezza, così affronteremo Inter”

"L'Inter ha dei valori ma è importante la nostra prestazione" CREMONA (ITALPRESS) – "Qui ci sono teste sane, e questo è un grande vantaggio. Parlare con ragazzi sani, che hanno tanta voglia e tanto rispetto, e vogliono fare bene, è facile. Ci sono dei ragazzi a posto". Dopo l'impresa in Coppa Italia col Napoli e il pari all'esordio in campionato contro il Bologna, Davide Ballardini chiede alla sua Cremonese altri passi avanti anche se domani allo Zini arriva un'Inter ferita dalla sconfitta con l'Empoli. "Incontreremo una squadra riposata, allenata, che ha i suoi obiettivi da raggiungere – avverte il tecnico dei grigiorossi – Per noi sono tutte partite di straordinaria importanza, sia che si giochi contro il Bologna fuori casa o contro l'Inter in casa. Siamo importanti noi, quello che riusciamo a fare come squadra. A prescindere ci sono dei valori: l'Inter ha dei valori, il Bologna ne ha altri, ma è importante la nostra prestazione". Quanto visto in queste settimane, comunque, dà fiducia a Ballardini. "Di buono c'è che tutti sono dentro alla squadra, tutti si danno da fare, tutti mettono nel lavoro e in campo grande generosità e voglia di fare bene. Questa è una base di straordinaria importanza, poi è chiaro che bisogna migliorare nel gioco, nella fase difensiva, ma ci arrivi attraverso il lavoro quotidiano". "In qualsiasi zona del campo dobbiamo essere più bravi, più chiari, dobbiamo smarcarci meglio per gestire meglio la palla – prosegue il tecnico parlando della sfida di domani – Dobbiamo essere più bravi nella gestione della palla nelle difficoltà. In fase difensiva ci può stare nel secondo tempo andare a prenderli più alti, o altro, ma è fondamentale che la squadra stia corta e compatta. L'atteggiamento dev'essere condiviso da tutti, altrimenti vai in difficoltà. Il 4-3-1-2 a inizio gara? Ci può stare, noi siamo qui da dieci giorni, abbiamo fatto quasi più partite che allenamenti… La nostra idea è quella di avere sempre una squadra compatta, che copre bene il campo, ma che nello stesso tempo ha qualità per gestire meglio la palla e mettere in difficoltà gli avversari, mantenendo equilibrio e compattezza che per noi è fondamentale". La classifica resta complicata ma la Cremonese ci crede. "Vedendo tutti i giorni con con quale entusiasmo e serietà i giocatori affrontano gli allenamenti, mi sento di dire che la loro risposta è chiara. Noi vediamo tante cose buone nel quotidiano". Detto che "Dessers non è nel pieno della condizione, ma sta sempre meglio" mentre Lochoshvili "ha un fastidio all'adduttore, quindi si allena ancora a parte", Ballardini si sofferma anche sul mercato. "Non sono preoccupato. Prendere per prendere non ha senso, vanno trovati giocatori funzionali alle nostre esigenze, che hanno entusiasmo e piacere di venire qui. Bisogna valutare bene, e se c'è qualche ragazzo che può fare al caso nostro e che ha tanta voglia di venire, è un discorso che è giusto portare avanti. Altrimenti no. Zanimacchia? È un ragazzo che io conosco, è un esempio. È bravissimo, serissimo, si allena benissimo. È convocato, poi lo sapete voi come lo so io che è stimato ed è richiesto. Ma per ora le cose sono così. Lui è della Cremonese e noi siamo ben contenti di averlo alla Cremonese". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/gm/com 27-Gen-23 14:11