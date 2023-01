Calcio: Dyche supera Bielsa, in pole per panchina Everton

L'ex Burnley favorito per sostituire Lampard LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Everton sembra aver fatto la sua scelta: secondo i media inglesi sarà Sean Dyche il nuovo allenatore dei Toffees al posto dell'esonerato Frank Lampard. Ieri la dirigenza ha parlato sia con Marcelo Bielsa che con l'ex tecnico del Burnley: El Loco sembrava il favorito ma alla fine dovrebbe spuntarla Dyche, fermo da quasi un anno. L'Everton lo ritiene la scelta più logica per l'immediato: i Toffeees sono in lotta per non retrocedere e Dyche potrebbe avere da subito un impatto positivo rispetto a Bielsa, che per filosofia di gioco avrebbe bisogno di più tempo per plasmare la squadra. Dietro la scelta di Dyche anche una motivazione economica: Bielsa e il suo staff sarebbero costati circa un milione di sterline al mese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 11:31