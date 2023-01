Calcio: Gasperini pensa solo al campo “Cerchiamo di fare il massimo”

"Un futuro alla Juve? Solo voci, voglio portare l'Atalanta in Champions" BERGAMO (ITALPRESS) – "Un futuro alla Juventus? Sono solo voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po' dura… Siamo tutti focalizzati, per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo. Specialmente in questa stagione". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha presentato così la sfida di domani sera contro la Sampdoria: "Il rischio di prendere sotto gamba l'avversario? Non c'è mai stato questo rischio nemmeno da parte dei giocatori. Qualche volta non abbiamo fatto risultato – ha dichiarato l'allenatore degli orobici -, ma non abbiamo mai sottovalutato nessuno. Pensiamo alla Sampdoria. È sempre una squadra difficile da affrontare, non ci deve essere euforia. Abbiamo già avuto esperienza con la Cremonese, ci siamo presentati da primi in classifica e non abbiamo vinto la partita. Sono tipi di gare alle quali bisogna stare attenti. È una buona squadra che vale più della classifica che ha, le gare vanno tutte giocate". Il tecnico ha parlato anche degli infortunati e dei possibili movimenti a gennaio. "Zapata? Si, è recuperabile per la panchina e per giocare. Per me chi è convocato è già pronto per giocare. Così come ha recuperato Muriel. Mercato? Dicevo ad agosto che a gennaio non sarebbe successo niente, è abbastanza evidente da quelle che sono le condizioni per tutte le squadre". Infine una considerazione sul campionato: "La classifica, tolto il Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario, è equilibrata. Si fa in fretta a cambiare gli umori, penso che rispetto all'inizio abbiamo qualche certezza in più. Puntiamo su questo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/glb/red 27-Gen-23 14:42