Calcio: Juric “Europa non è ossessione ma non rinunciamo a niente”

Il Torino recupera Schuurs per l'Empoli, out Djidji e Zima TORINO (ITALPRESS) – "Non guardiamo all'Europa, non siamo costruiti per l'Europa, ma non rinunciamo a niente. Giochiamo le partite al massimo ma non abbiamo questa ossessione. Quando si faranno le cose in maniera diversa, allora verrò qui a dire che puntiamo all'Europa". Ivan Juric frena gli entusiasmi a fronte di una classifica che invita il Torino a sognare. "Siamo consapevoli di quello che siamo, possiamo andare a San Siro e fare grandi cose o battere la Fiorentina che ha un potenziale immenso e poi perdere con lo Spezia se non siamo competitivi al 100% – sottolinea alla vigilia della gara con l'Empoli – Andiamo per la nostra strada, cercando di fare il massimo, e poi vedremo dove possiamo arrivare. Nel momento in cui non ci limiteremo a sostituire giocatori forti come abbiamo fatto con Schuurs al posto di Bremer e aggiungeremo allo zoccolo duro gente ancora più forte, allora potremo parlare di altri obiettivi. Ma non abbiamo fatto ancora il passo successivo per ottenere qualcosa di più". Ecco perchè per un Ilic in arrivo ("le cose vanno per il verso giusto ma non è ancora tutto chiuso"), per coltivare certe ambizioni il Toro dovrebbe trattenere Lukic: "Per me è fortissimo, riesce ad abbinare le due fasi, sa fare gol, lo vorrei tutta la vita qua", l'auspicio del tecnico croato. Che avverte i suoi: guai a pensare alla Coppa Italia. "Sarebbe grave – sottolinea – Mi brucia ancora il risultato dell'andata, sono stati due punti persi. Dobbiamo concentrarci su domani e poi avremo 4 giorni per prepararci, dobbiamo dare continuità ai risultati che sono importantissimi". Per quanto riguarda l'Empoli avversario di domani, "cambiano tanti allenatori ma i risultati sono sempre positivi. Danno fiducia ai giovani e hanno uno zoccolo duro che li aiuta a crescere. Stanno facendo un campionato eccezionale, giocano bene, sono una squadra di ottimo livello. Zanetti si sta costruendo, l'anno scorso ha trovato tante difficoltà a Venezia ma è bravo". Juric recupera Schuurs, Lukic andrà in panchina, in difesa però mancheranno sia Djidji che Zima: "Qualcuno si dovrà adattare", si limita a dire il tecnico che dà un aggiornamento anche su Pellegri. "Abbiamo rallentato un po' il recupero, ci vorrà un po' più di quello che ci aspettavamo. Mi dispiace perchè è un attaccante puro, sa attaccare gli spazi ed è forte anche dentro l'area ma per colpa di questi stop non riesce a completarsi. Spero di riportarlo in gruppo alla fine della prossima settimana". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 14:41