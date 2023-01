Calcio: Juve. Lavoro tecnico-tattico al Jtc, Pogba e Vlahovic pronti

Il francese e il Monza dovrebbero tornare a disposizione e andare in panchina contro il Monza TORINO (ITALPRESS) – A due giorni dalla partita del 20esimo turno di campionato contro il Monza, in programma all'Allianz Stadium di Torino domenica 29 gennaio alle 15, la Juventus di Massimiliano Allegri ha svolto una singola seduta mattutina dopo il doppio allenamento di ieri. I giocatori bianconeri sono scesi in campo in mattinata e si sono dedicati a una fase di sviluppo della manovra su conclusioni da cross e a una fase difensiva con marcature in area di rigore, sempre su cross. Domani la squadra svolgerà la rifinitura mattutina seguita, alle 14, dalla conferenza che il tecnico livornese terrà nella sala stampa del vicino Allianz Stadium. Per la gara contro il Monza dovrebbero tornare a disposizione Pogba, Vlahovic e De Sciglio, che hanno superato positivamente il test di ieri pomeriggio con la Juventus Next Gen ma che andranno ad accomodarsi in panchina. Sarà proprio il tecnico a fare il punto sulla condizione dei tre giocatori. Inoltre, per la sfida contro la squadra brianzola, Allegri potrebbe decidere di puntare su un 3-4-2-1, con la coppia Di Maria-Chiesa a ridosso dell'unica punta Milik, anche se in settimana è stato testato pure il modulo 4-3-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 27-Gen-23 17:29