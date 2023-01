Calcio: Marotta “Tornare alla Juve? Mi trovo bene all’Inter”

"I miei anni in bianconero fanno parte del passato" MILANO (ITALPRESS) – "Sono contento del percorso fatto. All'Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi". Beppe Marotta, intervistato dal "Corriere della Sera", replica così alla domanda su un possibile ritorno alla Juventus. La società bianconera è nella tempesta per il caso plusvalenze che vede al centro l'ex braccio destro di Marotta e poi suo erede alla Juve, Paratici. "I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro", ribatte ancora Marotta, partito dal basso e arrivato al vertice del calcio italiano: "Per un dirigente che arriva dalla provincia, le grandi squadre, come la Juventus prima e l'Inter ora, rappresentano la realizzazione del sogno di bambino". E su un possibile futuro in politica, rivela: "Nella vita bisogna sempre avere un sogno nel cassetto e il mio è quello di accedervi da tecnico, senza tessera di partito, per offrire il mio apporto in termini di competenza ed esperienza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 09:50