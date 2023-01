Calcio: Perugia. Castori “Non possiamo mai abbassare il ritmo”

La squadra umbra è attesa dalla sfida con il Bari. PERUGIA (ITALPRESS) – Ci crede il tecnico Fabrizio Castori sul riscatto del suo Perugia nella sfida di domani alle ore 14 a Bari, dopo la sconfitta a Parma. "Abbiamo resettato dopo il ko di Parma che ci ha dato la conferma che se non andiamo sempre a manetta facciamo fatica – ha detto il tecnico del Perugia – e non possiamo mai permetterci di abbassare il ritmo altrimenti la paghiamo cara. Anche perché in B ci sono squadre pronte a colpirti con prodezze del singolo. A Bari troveremo un ambiente caldo e dovremmo essere bravi a fare quello che sappiamo. Dobbiamo fare il Perugia. Per noi è un vantaggio non avere contro Cheddira, è un giocatore forte e molto importante per loro. Non mi nascondo". Sul mercato Castori ha detto che "sono stati ceduti quei giocatori che erano stati poco utilizzati, per poter far trovare loro maggior spazio. Stiamo provando a prendere un attaccante e speriamo di riuscire a portarlo a casa. Sulle voci ho invitato i ragazzi a fare come Ulisse con la sirene, ovvero a tapparsi le orecchie. Per Capezzi speriamo vada a buon fine la trattativa. Lo conosco bene, è un giocatore di qualità che ci può dare una grossa mano. L'aspetto dell'operazione al ginocchio è stata enfatizzata, si è trattato di una semplice pulizia. Posso dire che è anche in condizione e se arriva sarà per noi un giocatore importante". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ame/gm/red 27-Gen-23 13:22