Calcio: Samp, Stankovic “Contro Atalanta con rispetto ma senza paura”

Blucerchiati senza Colley e Sabiri GENOVA (ITALPRESS) – "Andiamo ad affrontare l'Atalanta con rispetto ma senza paura". Dejan Stankovic presenta così la trasferta di Bergamo, dove domani sera la Sampdoria andrà a caccia di un risultato positivo per provare a riaccendere le speranze di salvezza. "Dobbiamo inseguire la continuità di prestazione che non è mai mancata da quando il campionato è ripartito – sottolinea il tecnico serbo alla vigilia – Con Empoli e Udinese abbiamo giocato due buone partite anche se sfortunate, ma non dobbiamo abbatterci: in campo serviranno coraggio e fiducia". Dopo la vittoria sul Sassuolo sono arrivate infatti tre sconfitte di fila ma le prestazioni offerte dalla squadra spingono Stankovic a essere ottimista. "Dobbiamo continuare su questa strada – prosegue -, cercando di essere compatti, organizzati e tosti. Questa settimana abbiamo lavorato bene, purtroppo dovremo fare nuovamente i conti con assenze importanti: Colley ha subito un colpo al ginocchio, Sabiri uno stiramento e non potranno essere della partita ma dobbiamo andare oltre le avversità. So che anche a Bergamo i tifosi saranno con noi, lo abbiamo visto anche domenica scorsa prima, durante e dopo la partita: dobbiamo far girare la ruota della fortuna per tornare a farli gioire". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 27-Gen-23 14:44