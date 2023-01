Calcio: Udinese, Deulofeu dovrà operarsi al ginocchio

Sarà un intervento di rinforzo capsulare UDINE (ITALPRESS) – Brutte notizie per l'Udinese. La società friulana ha fatto sapere in una nota che, alla luce del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu "dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L'intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma". Il club non ha fornito indicazioni sui tempi di recupero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 13:28