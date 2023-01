Calcio: Zanetti “Empoli costruito per salvarsi all’ultima giornata”

Il tecnico degli azzurri: "Tutto quel che viene in più è guadagnato" EMPOLI (ITALPRESS) – Empoli e Torino gravitano intorno alla zona Europa, ma il tecnico degli azzurri Paolo Zanetti non guarda in alto, tiene i piedi per terra. "Se iniziamo a pensare ad un obiettivo che non è il nostro si rischia di fare dei danni – spiega il mister dei toscani – Siamo una squadra costruita per salvarci all'ultima giornata, quel che viene in più è guadagnato. Il bilancio per ora è positivo, è nato un gran gruppo, abbiamo un feeling importante e quando succede si può provare a fare qualcosa di straordinario. La classifica non la guardiamo, il Torino è la squadra perfetta per fare la figuraccia. Sono iper aggressivi, bisogna avere il loro stesso livello di agonismo. Hanno gente di qualità e ci metteranno alla prova, ho stima di Juic e spero di arrivare ai suoi livelli". Il tecnico azzurro non vuole che i suoi ragazzi si siedano sugli allori dopo il trionfo ottenuto a San Siro contro l'Inter. "Non c'è tempo per festeggiare – dice Zanetti -, siamo già proiettati al futuro. Mettiamo da parte ciò che è stato e pensiamo al Toro perché è forte e difficile da affrontare. Spero che incontrino una squadra altrettanto dura da giocarci contro". "Veniamo da una serie positiva, dobbiamo proseguire su questa strada. La squadra è matura, siamo più consapevoli e a livello di mentalità non abbiamo lasciato niente per strada". Alcune assenze per infortunio, altre per squalifica, ma Zanetti non vuole piangersi addosso. "Portiamo avanti un concetto di strada e abbiamo i sostituti naturali degli assenti – spiega Zanetti -. Chi va in campo riesce a non far rimpiangere chi non c'è, sarà così anche stavolta. L'impresa più bella è stata lunedì giocare con coraggio e senza preoccupazione, finalmente è arrivata a una espressione, adesso il difficile sta nel mantenere questo livello. Bandinelli? Per noi è determinante – aggiunge l'allenatore – sta facendo un percorso di maturazione importante e sta facendo partite da alta Serie A, è diventato un leader. L'ho scelto come capitano e incarna quel che voglio io. Non è l'unico leader, ne abbiamo alcuni per reparto. Destro è entrato nell'ultima parte del recupero. Per il mercato fosse per me rimarrei così, questo gruppo è forte. Dobbiamo vedere le questioni individuali negli ultimi giorni di mercato. Vorrei comunque portare il gruppo alla fine". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/mc/red 27-Gen-23 14:54