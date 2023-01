Calciomercato: Inter, Psg prepara nuova offerta per Skriniar

I nerazzurri vogliono però 20-25 milioni di euro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain ha in mano Milan Skriniar per la prossima stagione ma spera ancora di anticiparne l'arrivo in questa sessione di mercato. Secondo "L'Equipe", il club francese proverà a convincere l'Inter entro martedì, forte dell'accordo col 27enne centrale slovacco in scadenza a giugno: il Psg vuole far leva sul fatto che la società nerazzurra potrebbe accontentarsi di una cifra bassa anzichè perderlo poi a zero. Ma la trattativa non si annuncia facile: l'Inter sa che affrontare gli ottavi di Champions con uno Skriniar in più nella rosa aumenterebbe le chance di passaggio del turno e per questo non lo cederà per meno di 20-25 milioni di euro. Intanto il Psg si appresta a salutare Keylor Navas: il 36enne portiere costaricense sarebbe a un passo dal Nottingham Forest. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 11:46