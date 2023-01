Nba: Boston ancora ko, Irving non basta a Brooklyn

Doncic si fa male ma Dinwiddie trascina Dallas contro Phoenix BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Terza sconfitta di fila per Boston, che cade al TD Garden per mano dei Knicks all'overtime: 120-117 il finale, con Julius Randle che si prende la scena con 37 punti (compresi i liberi decisivi per la vittoria) e 9 rimbalzi. A dargli una mano anche Brunson (29 punti e 7 assist) e Barrett (19 punti), nei Celtics 22 punti di Brown che però fa 0/2 dalla lunetta a 7"6 dalla fine del supplementare, fallendo il sorpasso. Ancora priva di Durant, Brooklyn si affida a Irving (40 punti) ma non basta a evitare il ko contro i Pistons (130-122) che centrano il primo successo in quasi cinque anni sul campo dei Nets. Facile successo per Cleveland su Houston (113-95, 26 punti per Garland e 21 per Mobley), Charlotte ritrova LaMelo Ball e soprattutto la vittoria (111-96 su Chicago, 28 punti per Rozier, 21 punti e 12 rimbalzi per Plumlee) mentre a Ovest Doncic si fa subito male (distorsione alla cavigllia sinistra) ma Dallas riesce a spuntarla su Phoenix per 99-95 grazie a uno Spencer Dinwiddie da 36 punti, sua miglior prestazione stagionale. Prosegue il buon momento dei Clippers: 138-100 su San Antonio con 35 punti di George e 27 di Leonard e serie positiva che si allunga a quattro partite. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-23 10:09