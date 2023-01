Banchero fa 19 punti, ma Orlando perde a Miami

Cinque gare Nba nella notte italiana e Magic ko nel derby della Florida NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Paolo Banchero fa 19 punti, ma non basta ai Magic per evitare la sconfitta sul parquet degli Heat. Miami si impone 110-105, portando sei giocatori in doppia cifra con Butler miglior realizzatore con 29 punti (per lui anche 6 rimbalzi e altrettanti assist). Ne fa 20 Adebayo, 13 Martin, 10 Herro e dalla panchina arrivano i 17 di Strus e gli 11 di Vincent. Orlando lotta, ma nel finale subisce la rimonta degli Heat e va ko nel derby della Florida, nonostante i 19 punti a testa di Banchero (5 rimbalzi e 1 assist per lui), Franz Wagner e, dalla panchina, Anthony. Ne fa 16 Carter Jr (8 i rimbalzi), 10 Fultz, ma non basta per evitare una sconfitta che arriva dopo due successi consecutivi, mentre Miami mette in fila la terza affermazione, la quarta nelle ultime cinque gare. In tutto cinque le gare disputate nella notte italiana. Golden State batte in casa Toronto 129-117 con Steph Curry che mette a referto 35 punti, 11 assist e 7 rimbalzi e Thompson che ne fa 29, mentre ai Raptors non basta la doppia doppia da 28 punti e 10 assist di VanVleet. Nelle altre gare successi per Milwaukee Bucks (141-131 sugli Indiana Pacers con 41 punti e 12 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo), Minnesota Timberwolves (111-100 contro i Memphis Grizzlies) e Oklahoma City Thunder (112-110 sui Cleveland Cavaliers con Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 35 punti e 8 assist). Nella serata italiana altre due sfide: alle 21 Philadelphia 76ers-Denver Nuggets e alle 23.30 Brooklyn Nets-New York Knicks. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 28-Gen-23 09:02