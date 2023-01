Calcio: Atletico, Simeone “Accuse Gil Marin a Real? Tutti abbiamo visto”

"Ha espresso quello che altri non dicono", il commento del Cholo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Ci sono cose chiare, sembra che cerchiamo scuse ma non è questo il caso, specie dopo aver giocato una bella partita. Si sono verificate delle cose anche se non sembra importare a nessuno, il Real è andato avanti e noi siamo stati eliminati. Il club ha solo dato voce a quello che tutti abbiamo visto". Diego Simeone si schiera ovviamente al fianco della società dopo la dura lettera dell'ad Miguel Angel Marin sull'arbitraggio del derby di Coppa del Re vinto dal Real. Il dirigente dei colchoneros ha parlato anche di "sistema" e di condizionamento degli arbitri da imputare ai blancos. "Da quando sono qui non ho mai letto affermazioni come quelle di Miguel Angel – ha commentato ancora il Cholo – Non abbiamo mai cercato scuse, si parla di Var e altre cose che aiutano il calcio ma davanti a una situazione chiara ha detto quello che pensa in totale naturalezza, ha espresso quello che altri non dicono. Ma le cose non cambieranno, il subconscio continuerà a esistere e bisogna accettare quello che c'è, cercando di migliorare". Simeone non ha nulla da rimproverarsi per la sconfitta contro i cugini ("Quando dai tutto e giochi per come l'ha preparata, sei in pace perchè hai fatto quello che dovevi fare") e sul suo futuro aggiunge: "Il mio contratto dipende molto da come finiremo la stagione. Ogni anno, a fine stagione, ci vediamo per vedere come andare avanti e quest'anno non farà eccezione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Gen-23 18:05